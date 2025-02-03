Два человека получили ранения в результате стрельбы на вокзале в Париже.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, стрельбу вели сотрудники службы транспортной безопасности.

В свою очередь газета Le Parisien уточняет, что инцидент произошел на вокзале Аустерлиц на востоке города. По информации издания, неизвестный мужчина был застигнут, когда пытался рисовать на стенах изображение свастики. Когда к злоумышленнику приблизился патруль, он наставил на стражей порядка оружие. В ответ сотрудники безопасности открыли огонь на поражение, "тяжело ранив нарушителя", отмечает издание.

Еще один человек во время инцидента получил легкое ранение, указывает газета, не сообщая дополнительных деталей.