https://news.day.az/world/1727632.html Китай подал жалобу на США в ВТО Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило министерство коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на Прайм. "США 1 февраля объявили о введении 10%-ной пошлины на товары из Китая.
Китай подал жалобу на США в ВТО
Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило министерство коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.
"США 1 февраля объявили о введении 10%-ной пошлины на товары из Китая. В ответ Китай с целью защиты своих законных прав и интересов подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации", - говорится в заявлении ведомства.
В ведомстве также отметили, что одностороннее введение пошлин Вашингтоном - "типичное проявление унилатерализма и торгового протекционизма".
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