Китай подал жалобу на США в ВТО

Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило министерство коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"США 1 февраля объявили о введении 10%-ной пошлины на товары из Китая. В ответ Китай с целью защиты своих законных прав и интересов подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации", - говорится в заявлении ведомства.