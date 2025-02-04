Трамп планирует изменить структуру экономики США

Администрация президента США Дональда Трампа добивается изменения структуры американской экономики путем значительного наращивания доходов от пошлин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил старший советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро.

"Если президент Трамп добьется успеха, как он того хочет, мы перестроим структуру американской экономики, чтобы она не была чрезмерно зависимой от подоходного налога и Службы внутренних доходов (главного ведомства США по сбору налогов - прим. ТАСС), а полагалась также на доходы от пошлин и от Службы внешних доходов", - сказал он в открытом онлайн-интервью американской газете Politico.

"Доходы от пошлин будут играть очень важную роль. И это будет частью долгосрочной трансформации", - подчеркнул Наварро. Он также отметил, что вашингтонская администрация готова отказаться от пошлин на продукцию тех стран, которые вкладывают значительные средства в американскую экономику. Как он уточнил, государства, по мнению Трампа, "не обязаны платить тарифы, если они инвестируют" в США.

Наварро сообщил, что сотрудники администрации "оценивают ущерб [для американской экономики] от глобального торгового дефицита в размере $1 трлн". "Если будет установлено, что есть серьезный ущерб, президент решит, что предпринять", - добавил он. Советник американского лидера констатировал, что администрация допускает "возможность введения дополнительных глобальных пошлин", но не привел подробностей.

Трамп ранее заявлял, что решил создать Службу внешних доходов, которая займется сбором пошлин, налогов и других поступлений от международной торговли. Президент заверил, что таким образом в бюджет США начнут поступать значительные средства из иностранных источников.