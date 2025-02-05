USAID приостановило деятельность в еще одной стране

Представительство Агентства США по международному развитию (USAID) в Индии получило директиву Вашингтона приостановить свою деятельность в южноазиатской республике до особого предписания.

"Получатель предписания не должен возобновлять работу по двусторонним проектам сотрудничества в течение 90 дней до особого письменного распоряжения об отмене приостановления", - цитирует индийский филиал USAID указание Белого дома на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает издание The Times of India со ссылкой на источники, приостановление реализации программ USAID окажет отрицательное воздействие на предоставление американской помощи индийским органам здравоохранения и может повлиять на дальнейшее сотрудничество гражданских организаций Индии и США в сфере образования и борьбы с изменениями климата, что вызовет финансовые трудности у Нью-Дели из-за общего сокращения международной помощи.

"Возникшая неопределенность с продолжением выполнения USAID своих программ в Индии вызывает озабоченность на фоне существующей уже десятилетие тенденции, когда гражданские организации Швеции, Великобритании и Германии сократили содействие иностранным государствам", - заявили собеседники The Times of India.

Ранее USAID оказывало содействие программам охраны здоровья матери и ребенка в шести индийских штатах, финансировало меры по улучшению доступа населения к источникам питьевой воды в ряде городов Индии, а также поддерживало меры властей по борьбе с гендерным насилием и оказанию помощи инвалидам.