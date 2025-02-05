У Франции заканчивается газ

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Франции, которая входит в пятерку стран-лидеров Европы по объему мощностей хранения, опустились ниже 35%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

ПХГ Франции по состоянию на 2 февраля заполнены на 34,86%, в них находится около 4,5 млрд куб. м газа.

Остальные страны-лидеры по объему мощностей хранения газа также активно расходуют накопленное топливо. ПХГ Германии наполнены на 54,44%, Австрии - на 62%, Италии - на 62,52%, Нидерландов - на 36,48%.

Хранилища Словакии заполнены на 59,57%, Венгрии - на 55,58%, Чехии - на 51,41%, Румынии - на 44,64%, Болгарии - на 54,03%, Бельгии - на 40,99%, Дании - на 45,11%, Латвии - на 55,5%, Хорватии - на 35,18%.

Наибольший уровень заполненности хранилищ в Европе отмечается сейчас в Португалии (98,14%). Также в числе лидеров по уровню запасов - Швеция (88,05%), Испания (71,57%) и Польша (67,42%).

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до уровня около 52,5%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Тем не менее объемы газа в ПХГ по-прежнему являются четвертыми максимальными за всю историю для начала февраля. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ свыше 50 млрд куб. м.