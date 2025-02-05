США выходят из Совета ООН по правам человека

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"Президент США подписал <...> исполнительный указ о выходе США из БАПОР и Совета ООН по правам человека", - говорится в документе. Других подробностей не приводится.

Ранее газета Politico сообщала, что Трамп подпишет указ о выходе США из СПЧ ООН и прекращении финансирования БАПОР. Издание обратило внимание на то, что указ о запрете финансирования БАПОР будет подписан накануне визита в американскую столицу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

4 февраля Трамп примет в Белом доме Нетаньяху. Перед вылетом в Вашингтон глава израильского правительства заявил, что намерен обсудить с американским лидером победу над радикальным палестинским движением ХАМАС, возвращение удерживаемых в секторе Газа заложников и борьбу с Ираном.

28 октября прошлого года Кнессет (однопалатный парламент) Израиля принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране. За документ проголосовали 92 депутата, 10 высказались против. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории. Законопроект был подготовлен из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на еврейское государство, совершенной вооруженными сторонниками палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израиль неоднократно утверждал, что многие работники БАПОР причастны к деятельности боевого крыла радикального движения.