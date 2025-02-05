Почти всех сотрудников офиса USAID в Вашингтоне отправят в отпуск

Администрация США намерена отправить в отпуск почти всех сотрудников вашингтонского офиса Агентства по международному развитию (USAID).

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, около 1 400 сотрудников офиса USAID, расположенного в Вашингтоне, 4 февраля получат предписания отправиться в отпуск. Еще 600 человек отправили в отпуск со 2 февраля. Отмечается, что это большинство работающих в Вашингтоне сотрудников USAID, многие из которых являются гражданскими служащими и сотрудниками дипломатической службы.

Кроме того, как сообщил изданию высокопоставленный сотрудник USAID, отдел кадров агентства на встрече утром 4 февраля заявил, что уже отозвал доступ к внутренней системе более чем 1 400 сотрудников - это является одним из признаков скоро увольнения.