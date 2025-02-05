https://news.day.az/world/1727907.html Пашинян "отомстил" экс-послу Армении Пашинян "отомстил" экс-послу Армении Эдмону Марукяну по особым поручениям, уволив его супругу. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Татев Матинян была директором Армянского центра арбитража, созданного в 2023 году, теперь она лишилась места.
Пашинян "отомстил" экс-послу Армении
Пашинян "отомстил" экс-послу Армении по особым поручениям Эдмону Марукяну, уволив его супругу.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Татев Матинян была директором Армянского центра арбитража, созданного в 2023 году, теперь она лишилась места.
Причиной тому стала критика Марукяна в адрес проводимой властями внешней политики, с которой он в последнее время все чаще выступает.
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