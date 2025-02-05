Пашинян "отомстил" экс-послу Армении по особым поручениям Эдмону Марукяну, уволив его супругу.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Татев Матинян была директором Армянского центра арбитража, созданного в 2023 году, теперь она лишилась места.

Причиной тому стала критика Марукяна в адрес проводимой властями внешней политики, с которой он в последнее время все чаще выступает.