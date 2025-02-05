https://news.day.az/world/1728014.html Вблизи ж/д станции в Тель-Авиве вспыхнул пожар Вблизи железнодорожной станции Хагана в Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Jerusalem Post. Сообщается, что пожар начался на заводе вблизи станции. "На месте происшествия работают пожарные и спасательные команды", - отметили в Израильских железных дорогах.
Вблизи ж/д станции в Тель-Авиве вспыхнул пожар
Вблизи железнодорожной станции Хагана в Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Jerusalem Post.
Сообщается, что пожар начался на заводе вблизи станции.
"На месте происшествия работают пожарные и спасательные команды", - отметили в Израильских железных дорогах.
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