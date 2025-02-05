Вблизи ж/д станции в Тель-Авиве вспыхнул пожар

Вблизи железнодорожной станции Хагана в Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сообщается, что пожар начался на заводе вблизи станции.

"На месте происшествия работают пожарные и спасательные команды", - отметили в Израильских железных дорогах.