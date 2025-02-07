Самолет с пассажирами пропал в небе над Аляской

Самолет, на борту которого находились 10 человек, пропал с экранов радаров в небе над штатом Аляска (США).

Как передает Day.Az, об этом сообщила в четверг газета Anchorage Daily News.

По ее сведениям, воздушное судно компании Bering Air выполняло рейс из города Уналаклит в город Ном. На его борту находились девять пассажиров и пилот.

Причины инцидента устанавливаются. Проведение поисковой операции затрудняют неблагоприятные погодные условия и плохая видимость, отмечает издание.