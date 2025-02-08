https://news.day.az/world/1728871.html ВС Турции уничтожили 13 боевиков на севере Сирии ВС Турции нейтрализовали 13 террористов YPG на севере Сирии. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции. В министерстве отметили, что в районе проведения антитеррористической операции "Источник мира" на севере Сирии было зафиксировано перемещение боевиков.
ВС Турции уничтожили 13 боевиков на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 13 террористов YPG на севере Сирии.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.
В министерстве отметили, что в районе проведения антитеррористической операции "Источник мира" на севере Сирии было зафиксировано перемещение боевиков.
Министерство опубликовало кадры авиаударов по объектам террористов, подчеркнув свою решимость полностью ликвидировать угрозу терроризма в регионе.
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