ВС Турции уничтожили 13 боевиков на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали 13 террористов YPG на севере Сирии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

В министерстве отметили, что в районе проведения антитеррористической операции "Источник мира" на севере Сирии было зафиксировано перемещение боевиков.

Министерство опубликовало кадры авиаударов по объектам террористов, подчеркнув свою решимость полностью ликвидировать угрозу терроризма в регионе.