Скончался народный артист СССР

Умер народный артист СССР, актер театра и кино Олег Стриженов. Ему было 95 лет.

Как передает Day.Az, об этом 9 февраля сообщила "Известиям" жена артиста Лионелла Стриженова.

Ранее в СМИ публиковалась информация о госпитализации актера. При этом родственники сообщали, что он чувствует себя хорошо, а в больнице проходил плановое обследование.

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. После окончания театрального училища он стал актером Русского драматического театра Эстонской ССР в Таллине, затем работал в ленинградском Театре драмы имени Пушкина, в Театре-студии киноактера в Москве и МХАТе.