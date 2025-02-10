Литва хочет от ЕС миллионы на охрану кабелей на Балтике

Литовский премьер Гинтаутас Палуккас после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что стране необходимо более €30 млн для защиты подводных энергетических кабелей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает LRT.

Он заявил, что на покрытие потребностей республики по охране этой критической инфраструктуры понадобится от €32 млн до €34 млн. Власти рассчитывают получить эту сумму от ЕС.

"Однако пока придет финансирование, мы можем использовать собственные денежные ресурсы", - сказал Палуккас и призвал принять политическое решение по этому вопросу максимально быстро.

В Балтике было уже несколько инцидентов с кабелями. Так, 26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. А 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Ранее в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion и газопровод Balticconnector.