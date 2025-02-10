В Дании предложили выкупить у США Калифорнию

Инициативная группа Denmarkification предложила Дании выкупить штат Калифорния в ответ на стремления президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию. Об этом пишет Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам инициатора кампании Ксавье Дютуа, Калифорния обойдется Дании в $1 трлн и "пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд". Он считает, что контактами с Вашингтоном должны заниматься представители компании Lego, поскольку "общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало их экспертами в области переговоров".

Собирать средства на покупку предлагается путем добровольных пожертвований. На данный момент неизвестно, сколько денег от общей суммы удалось собрать, однако петицию о вхождении Калифорнии в состав Дании подписали почти 200 тысяч человек, говорится в тексте.

Авторы идеи о покупке штата считают, что Трамп может пойти на его продажу, поскольку неоднократно нелестно о нем отзывался.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.