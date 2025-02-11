В минобороны Израиля обвинили ХАМАС

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал "нарушением соглашения" заявление радикального палестинского движения ХАМАС о приостановке процесса освобождения заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он заявил, что дал военным указание готовиться "к любому сценарию" в отношении сектора Газа.

"Заявление ХАМАС является полным нарушением соглашения о прекращении огня и соглашения об освобождении похищенных. Я поручил Армии обороны Израиля подготовиться на самом высоком уровне готовности к любому возможному сценарию в Газе и защитить [приграничные израильские] поселения", - заявил министр, высказывания которого приводит портал Ynet.