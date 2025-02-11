В Гватемале в дорожной аварии погибли десятки людей

В Гватемале жертвами аварии с автобусом стал 51 человек, среди которых 36 мужчин и 15 женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ОСН, об этом проинформировало радио Emisoras Unidas.

Уточняется, что автобус с людьми упал в овраг, в результате чего погибли люди. На момент написания сообщения количество погибших составляло 51. В данный момент специалисты продолжают работы на месте ДТП. Предположительно, количество погибших может вырасти.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель транспорта потерял управление по пути в столицу страны. В результате автобус выехал на встречку и столкнулся с шестью машинами, а затем вылетел в овраг. Трагедия могла произойти из-за некорректной работы тормозов.

В стране объявлен трехдневный траур.