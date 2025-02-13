Премьер Грузии раскритиковал резолюцию Европарламента

Для нас резолюция Европарламента не имеет никакой ценности из-за своей несправедливой природы и содержания.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам главы правительства, Европарламент принял уже пять резолюций по Грузии, и каждая из них была несерьезной. Кобахидзе отметил, что это очередной, шестой несерьезный проект, инициированный в Европарламенте.

"Этот проект, так же как и предыдущие резолюции, для нас абсолютно ничего не значит, не стоит и гроша, потому что эти резолюции не отражают реальность, сложившуюся в нашей стране.

Реальность такова, что в Грузии страной управляют демократически, а оппозиция по своей сути является антидемократической. Однако, как вы видите, в резолюциях Европарламента часто выражается поддержка радикальной оппозиции, радикализма и всего того, что сегодня так четко критикует новая администрация Соединенных Штатов Америки.

Учитывая все это, для нас резолюция Европарламента не имеет никакой ценности из-за своей несправедливости и содержания", - заявил Ираклий Кобахидзе.