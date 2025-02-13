https://news.day.az/world/1729807.html

Взрыв во Франции, есть пострадавшие

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в баре в городе Гренобль. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал France 24. По предварительной информации, неизвестный вошел в заведение, кинул гранату и скрылся с места происшествия. Отмечается, что двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.