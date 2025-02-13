Взрыв во Франции,

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в баре в городе Гренобль.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал France 24.

По предварительной информации, неизвестный вошел в заведение, кинул гранату и скрылся с места происшествия.

Отмечается, что двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Причины произошедшего устанавливаются.