https://news.day.az/world/1729807.html Взрыв во Франции, есть пострадавшие По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в баре в городе Гренобль. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал France 24. По предварительной информации, неизвестный вошел в заведение, кинул гранату и скрылся с места происшествия. Отмечается, что двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Взрыв во Франции, есть пострадавшие
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в баре в городе Гренобль.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал France 24.
По предварительной информации, неизвестный вошел в заведение, кинул гранату и скрылся с места происшествия.
Отмечается, что двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Причины произошедшего устанавливаются.
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