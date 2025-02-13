Учения НАТО в Румынии перенесут

Майские учения НАТО Dacian Spring 25, которые должны пройти в Румынии, будут перенесены из-за выборов президента в стране. Об этом пишет французское издание Le Journal du Dimanche (JDD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что в рамках этих учений Франция планировала дислоцировать на территории Румынии многонациональную структуру на уровне бригады в 4 тысячи военных. Цель учений - оценить способность перебросить столь крупную вооруженную группу на восточный фланг НАТО всего за 10 дней.

"Мы адаптируемся к политической ситуации", - пояснил источник издания перенос учений.

Повторные президентские выборы пройдут в Румынии 4 мая. Изначально они проходили в декабре прошлого года, однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента.