Трамп подписал указ о введении ответных таможенных пошлин

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении аналогичных ответных таможенных пошлин против международных торговых партнеров, которые установили тарифы на американскую продукцию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пошлины - это хорошо, на самом деле, пошлины - это замечательно", - приводит пресс-пул Белого дома слова главы государства во время подписания указа. Он добавил, что новые тарифы будут дополнять ранее введенные пошлины на сталь и алюминий.

"Если вы производите свою продукцию в США, то никаких тарифов не будет", - подчеркнул Трамп. По его мнению, пошлины надо было ввести еще много лет назад.

9 февраля американский лидер заявил журналистам, что Вашингтон будет придерживаться "принципа взаимности" в торговле со всеми государствами.

Трамп 31 января заявил, что США намерены ввести пошлины в отношении поставок в страну чипов и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Президент тогда не уточнил, продукция каких стран может быть затронута планируемыми мерами. Американский лидер ранее распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа.