Кит едва не проглотил человека

В водах Чили 49-летний Делл Симанкас снял на камеру, как горбатый кит едва не проглотил его сына Адриана.

Как передает Day.Az, об этом пишет Jam Press.

Делл и его 24-летний сын Адриан сплавлялись на малых надувных лодках, известных как пакрафты. Когда Адриан вырвался вперед, кит неожиданно атаковал именно его.

"Я услышал громкий шум, а когда повернулся, сына уже не было рядом", - вспоминает Делл.

Потрясающий момент был зафиксирован на видео. В какой-то момент кит и Адриан исчезли под водой, но вскоре молодой человек появился на поверхности, цепляясь за свою лодку. Кит выплюнул его прямо на глазах у отца. Делл подбадривал сына, советуя не терять спокойствия и не отпускать пакрафт. Вскоре Адриану удалось добраться до лодки отца, и они оба выбрались на берег без происшествий.

Позже Адриан признался, что не сразу осознал, что произошло, и ему показалось, что его что-то проглотило.

"Звучит как сказка, но я выжил, чтобы рассказать", - отметил он, добавив, что не получил ни одной травмы.

Несмотря на пережитое, отец и сын решили не бросать любимое занятие - пакрафтинг, но будут осторожнее в будущем.