О чем говорили Рубио и Лавров?

Государственный секретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым деятельность посольств США и России.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство ТАСС.

"Также затронул вопрос о нашем посольстве в Москве, которое работает в очень сложных условиях. Я поднял этот вопрос, потому что это важно. Будет очень трудно общаться с Россией по любому вопросу, если наше посольство не будет функционировать", - отметил Рубио.