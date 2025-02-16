https://news.day.az/world/1730729.html О чем говорили Рубио и Лавров? Государственный секретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым деятельность посольств США и России. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство ТАСС. "Также затронул вопрос о нашем посольстве в Москве, которое работает в очень сложных условиях. Я поднял этот вопрос, потому что это важно.
О чем говорили Рубио и Лавров?
Государственный секретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым деятельность посольств США и России.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство ТАСС.
"Также затронул вопрос о нашем посольстве в Москве, которое работает в очень сложных условиях. Я поднял этот вопрос, потому что это важно. Будет очень трудно общаться с Россией по любому вопросу, если наше посольство не будет функционировать", - отметил Рубио.
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