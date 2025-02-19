https://news.day.az/world/1731328.html Пожар в воинской части Минобороны Армении Пожар вспыхнул в столовой одной из воинских частей Минобороны Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. Отмечается, что возгорание произошло в кухонном помещении. Столовая была отремонтирована и переоснащена в прошлом году. К настоящему времени огонь удалось потушить, пострадавших нет.
По информации СМИ, воинская часть расположена в Гегаркуникской области.
Пожар в воинской части Минобороны Армении
Пожар вспыхнул в столовой одной из воинских частей Минобороны Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что возгорание произошло в кухонном помещении. Столовая была отремонтирована и переоснащена в прошлом году.
К настоящему времени огонь удалось потушить, пострадавших нет. Причины возгорания, как и размер нанесенного ущерба, уточняются, пишет МО Армении.
По информации СМИ, воинская часть расположена в Гегаркуникской области.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре