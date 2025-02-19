Пожар в воинской части Минобороны Армении

Пожар вспыхнул в столовой одной из воинских частей Минобороны Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что возгорание произошло в кухонном помещении. Столовая была отремонтирована и переоснащена в прошлом году.

К настоящему времени огонь удалось потушить, пострадавших нет. Причины возгорания, как и размер нанесенного ущерба, уточняются, пишет МО Армении.

По информации СМИ, воинская часть расположена в Гегаркуникской области.

