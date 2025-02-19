Маск назвал бессмысленными расходы США на оборону Европы

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск задался в социальной сети X вопросом, почему американские граждане оплачивают большую часть расходов на оборону стран Европы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Почему американские налогоплательщики покрывают две трети расходов на оборону Европы? Это не имеет смысла. Обороны от кого?" - написал миллиардер.

Ранее сообщалось, что Маск разоблачил крупнейшее в истории США мошенничество с соцвыплатами.