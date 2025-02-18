Маск разоблачил крупнейшее в истории США мошенничество с соцвыплатами

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя соцсети X, обратившего внимание на число получателей социальных пособий в Штатах, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Выплаты положены 394 млн. граждан, тогда как все население страны составляет 334 млн. человек.

"Да, намного больше "соответствующих" номеров социальной страховки, чем граждан в США. Это может быть крупнейшим мошенничеством в истории", - написал предприниматель.

По его словам, реально имеющих право на соцобеспечение в стране около 310 млн. человек. Поразил Маска и возраст некоторых "получателей". Он сообщил, что в системе соцобеспечения "самыми возрастными" оказались два американца: одному из них якобы от 240 до 249, а другому - от 360 до 369 лет. Почти 3 тыс. человек от 200 до 229 лет, а также почти 9 млн "долгожителей" от 120 до 199 лет.

"Согласно базе данных [службы] социального обеспечения, здесь приводится количество людей в каждой возрастной группе, у которых в графе "смерть" указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (вампирская сага) реальны и есть много вампиров, получающих социальное обеспечение", - написал Илон Маск.

Официальный аккаунт DOGE в соцсети X отреагировал на пост Маск. В департаменте пообещали заняться рассмотрением вопроса. На что планировали тратить деньги американцев Возглавляемый Маском департамент ранее сообщил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена собиралась потратить миллионы долларов американских налогоплательщиков на продвижение "иклюзивности" и другие цели.

По данным DOGE, $10 млн планировали выделить на "добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике", $14 млн на "улучшение государственных закупок" в Сербии, $22 млн на "инклюзивный и представительный политический процесс" в Молдавии". Еще $21 млн администрация Байдена хотела потратить на явку избирателей в Индии, $40 млн - на работу некоего центра гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Департамент эффективности госуправления отменил эти и другие инициативы. Маск добавил, что американские власти выделяли миллионы долларов агентству Reuters за "введение аудитории в заблуждение".

"Правительство платило миллионы долларов за крупномасштабное введение общества в заблуждение. Это то, о чем говорится в договоре", - написал бизнесмен в ответ пользователю, возмутившемуся выделением Пентагоном агентству $9 млн на "социологические" проекты.

Маск назвал работу Reuters "полнейшим обманом". Доступ к гостайне и данным налогоплательщиков Маск признался, что на протяжении многих лет имеет доступ к секретным сведениям. По его словам, власти США засекречивают "слишком много" информации. Маск пояснил, что если какие-то данные заведомо известны или их легко можно найти в сети, то и прятать их не стоит.

Он добавил, что это мешает взаимодействию правительственных ведомств. После этого налоговое управление США собралось предоставить сотруднику возглавляемого Маском департамента доступ к конфиденциальным сведениям налогоплательщиков.

"Расточительство, мошенничество и злоупотребления слишком глубоко укоренились в нашей сломанной системе. Чтобы выявить и исправить это, нужен прямой доступ к системе", - объяснил представитель Белого дома Харрисон Филдс.

Он добавил, что DOGE продолжит выводить мошенников на чистую воду, потому что "американский народ заслуживает того, чтобы знать, на что его правительство тратит их с трудом заработанные налоговые доллары". Попросить о помощи Илона Маска решил и сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол. Он предложил ему проверить хранилище золотого запаса США на военной базе Форт-Нокс. Ранее пользователи сети писали, что в последний раз проверку проводили в 1974 году. Американцы хотят подтверждения того, что на военной базе действительно хранятся 4580 тонн золота. Пока Маск не ответил.