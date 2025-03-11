https://news.day.az/world/1736270.html Спецназ массово проверяет автомобили в центре Еревана - ВИДЕО В Ереване офицеры спецподразделений массово осматривают транспортные средства в центре города. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на кадрах видео, что спецназ провел обыск в нескольких автомобилях. Затем был задержан неизвестный мужчина.
Спецназ массово проверяет автомобили в центре Еревана - ВИДЕО
В Ереване офицеры спецподразделений массово осматривают транспортные средства в центре города.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на кадрах видео, что спецназ провел обыск в нескольких автомобилях.
Затем был задержан неизвестный мужчина.
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