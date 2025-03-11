Спецназ массово проверяет автомобили в центре Еревана

В Ереване офицеры спецподразделений массово осматривают транспортные средства в центре города.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на кадрах видео, что спецназ провел обыск в нескольких автомобилях.

Затем был задержан неизвестный мужчина.