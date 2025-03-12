Турция выступила за скорейшее достижение мира в российско-украинской войне

Турция хочет скорейшего достижения мира в российско-украинской войне.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на ифтаре с послами.

Он подчеркнул, что Турция выступает за переговоры, которые будут приемлемы для обеих сторон.

Н. Куртулмуш также отметил, что официальная Анкара придерживается этой позиции с первых дней войны.