https://news.day.az/world/1736308.html Турция выступила за скорейшее достижение мира в российско-украинской войне Турция хочет скорейшего достижения мира в российско-украинской войне. Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на ифтаре с послами. Он подчеркнул, что Турция выступает за переговоры, которые будут приемлемы для обеих сторон. Н.
Турция выступила за скорейшее достижение мира в российско-украинской войне
Турция хочет скорейшего достижения мира в российско-украинской войне.
Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на ифтаре с послами.
Он подчеркнул, что Турция выступает за переговоры, которые будут приемлемы для обеих сторон.
Н. Куртулмуш также отметил, что официальная Анкара придерживается этой позиции с первых дней войны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре