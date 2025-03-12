В Пакистане освободили всех заложников из захваченного поезда

Все заложники из захваченного боевиками экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана" поезда в Пакистане были освобождены после 30 часов боев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Agence France-Presse сообщил пакистанский высокопоставленный военный чиновник.

В общей сложности "168 заложников были освобождены во вторник и 178 - в среду", а "27 солдат, взятых в заложники", были убиты, сказал он. Также погиб один военный, участвовавший в спасательной операции, отметил чиновник.

Ранее мы сообщали, что в Пакистане террористы из группировки "Освободительная армия Белуджистана" захватили в заложники 450 пассажиров поезда.