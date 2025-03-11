В Пакистане боевики захватили в заложники пассажиров поезда

В Пакистане террористы из группировки "Освободительная армия Белуджистана" захватили в заложники 450 пассажиров поезда.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков", - заявил высокопоставленный чиновник железнодорожного ведомства провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф.

В 2020 году боевики "Освободительной армии Белуджистана" атаковали самую большую биржу Пакистана, вооружившись гранатами и пистолетами.

Группировка признана террористической организацией в Пакистане и Великобритании, после того как ее сторонники устроили ряд атак с применением взрывных устройств в начале 2000-х годов.