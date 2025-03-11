https://news.day.az/world/1736158.html В Пакистане боевики захватили в заложники пассажиров поезда В Пакистане террористы из группировки "Освободительная армия Белуджистана" захватили в заложники 450 пассажиров поезда. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС. "Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков", - заявил высокопоставленный чиновник железнодорожного ведомства провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф.
В Пакистане боевики захватили в заложники пассажиров поезда
В Пакистане террористы из группировки "Освободительная армия Белуджистана" захватили в заложники 450 пассажиров поезда.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
"Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков", - заявил высокопоставленный чиновник железнодорожного ведомства провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф.
В 2020 году боевики "Освободительной армии Белуджистана" атаковали самую большую биржу Пакистана, вооружившись гранатами и пистолетами.
Группировка признана террористической организацией в Пакистане и Великобритании, после того как ее сторонники устроили ряд атак с применением взрывных устройств в начале 2000-х годов.
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