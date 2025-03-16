Глава Китая не поедет в Брюссель в честь 50-летнего юбилея дипотношений

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на саммит в честь 50-го юбилея дипломатических отношений Китая и ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила газета Financial Times (FT).

По словам двух источников издания, вместо китайского лидера Пекин на саммите представит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Газета отмечает, что места проведения таких встреч, как правило, чередуются, при этом в Брюсселе обычно присутствует именно премьер, а председатель проводит соответствующие саммиты в Пекине. Однако, как отметили собеседники FT, в юбилейный год Евросоюз ожидал личного присутствия Си Цзиньпина.