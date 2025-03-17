Nikkei: Крупнейшие оборонные компании мира резко выросли в цене

С начала 2025 года стоимость акций 900 крупнейших оборонных корпораций мира, в том числе в области авиационно-космического производства, выросла на 12 процентов, а их совокупная капитализация превысила 2,12 триллиона долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это обнародовано в расчетах японского издания Nikkei.

Резкий рост начался со второй половины февраля. В первую очередь он связан с намерением Евросоюза начать массовое перевооружение из-за потери уверенности в США. Страны региона договорились направить на эти цели 800 миллиардов евро.

Также на рынок влияет давление администрации президента США Дональда Трампа на Японию и Тайвань в целях увеличения их оборонных расходов на три и десять процентов соответственно.