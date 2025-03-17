Апелляционный суд в Париже оставил в силе приговор, признающий французское правительство виновным в халатности за использование запрещенных пестицидов на островах Гваделупа и Мартиника в Карибском бассейне.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим в авторитетных зарубежных СМИ был опубликован ряд статей и материалов.

Около 1 300 человек обратились в суд в 2020 году, требуя, среди прочего, компенсацию в размере 15 000 евро на каждого, кто проживал на обоих островах не менее 12 месяцев подряд с 1972 года и подвергся воздействию хлордекона (также известного как Kepone). Этот пестицид был запрещён в США в 1976 году. Он может вызывать неврологические проблемы, включая нарушения речи.

В заявлении Парижского административного апелляционного суда отмечается, что французское правительство "нарушило закон, разрешив продажу инсектицидов на основе хлордекона, создав условия для их длительного использования, не оценив загрязнение, вызванное этим использованием, не остановив это, не измерив его последствия и не проинформировав пострадавшее население".

Францию ​​часто называют страной, которая пытается преподать миру уроки, говоря о правах человека и экологических ценностях. Однако последнее решение указанного апелляционного суда в очередной раз демонстрирует, насколько пренебрежительно Франция относится к этим ценностям. Этот факт еще раз показывает, что Франция ставит свои экономические и политические интересы выше интересов защиты человеческой жизни и природы.

Кроме того, в решении суда отмечено, что государство должно выплатить материальную компенсацию за неудобства, которые испытывают люди, подвергшиеся длительному воздействию загрязнения. В то же время суд постановил, что французское правительство должно выплатить компенсацию 10 лицам.

Французские официальные лица долгое время уклонялись от признания серьезности этой проблемы. Но есть много информации о том, что хлордекон вызывает серьезные последствия для здоровья, включая риск рака простаты и преждевременных родов. Так, с 1976 года вещество хлордекон запрещено в США, а с 2004 года - во всем мире в соответствии со Стокгольмской конвенцией. Тем не менее французское правительство продолжало легально его продавать с 1981 по 1990 годы и даже выдало специальное разрешение на его использование в течение дополнительных трех лет на островах Гваделупа и Мартиника.

Эти позорные поступки Франции разрушают образ последователя "совершенных демократических ценностей", который она пытается демонстрировать на международном уровне. В то время как Париж выдвигает обвинения в нарушении прав человека в разных странах мира, он предпочитает защищать свои экономические интересы ценой жизней тысяч людей на подконтрольных ему территориях. Это безразличие Франции к народам Гваделупы и Мартиники на самом деле является проявлением колониальной политики нового типа. То есть колониализм, который она когда-то внедрила через военную и экономическую мощь, сегодня проявляет себя в области экологии и здравоохранения.