https://news.day.az/world/1738631.html Трамп нажал на красную кнопку в Овальном кабинете - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп во время интервью журналистке Fox News Лоре Ингрем нажал на красную кнопку, расположенную на столе американского лидера в Овальном кабинете, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. "Все думают, что эта красная кнопка - ядерное оружие. Говорят, что если я нажму, то всему миру придет конец", - сказал Трамп.
Трамп нажал на красную кнопку в Овальном кабинете - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп во время интервью журналистке Fox News Лоре Ингрем нажал на красную кнопку, расположенную на столе американского лидера в Овальном кабинете, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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