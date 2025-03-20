Трамп нажал на красную кнопку в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп во время интервью журналистке Fox News Лоре Ингрем нажал на красную кнопку, расположенную на столе американского лидера в Овальном кабинете, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Все думают, что эта красная кнопка - ядерное оружие. Говорят, что если я нажму, то всему миру придет конец", - сказал Трамп.

Оказалось, что та самая красная кнопка нужна для того, чтобы президенту принесли диетическую колу.