В Пентагоне предложили сократить армию США

Министерство обороны США рассматривает возможности для существенного сокращения американской армии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы, подготовленные в Пентагоне, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Рассматриваемые планы включают объединение боевых подразделений, возможное упразднение управления, отвечающего за разработку, подготовку и обучение объединенных сил, а также нерасширение присутствия американских войск в Японии", - отмечено в публикации.

Предложенные меры соотносятся с общей политикой администрации Дональда Трампа по сокращению федерального правительства. Их вдохновителем можно считать Илона Маска и его Министерство эффективности правительства (DOGE), на что указывал и министр обороны США Питер Хегсет.

При этом на данный момент годовой бюджет Министерства обороны США составляет более 800 миллиардов долларов.