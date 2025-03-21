https://news.day.az/world/1738891.html Сильное землетрясение в Армении 20 марта утром в Лорийской области Армении произошло землетрясение магнитудой 3.7. Как передает Day.Az, об этом сообщается в пресс-службе МВД РА. Подземные толчки были зарегистрированы в 8 км к юго-востоку от города Спитак на глубине 10 км. В эпицентре сила землетрясения составила 6 баллов.
Сильное землетрясение в Армении
20 марта утром в Лорийской области Армении произошло землетрясение магнитудой 3.7.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в пресс-службе МВД РА.
Подземные толчки были зарегистрированы в 8 км к юго-востоку от города Спитак на глубине 10 км. В эпицентре сила землетрясения составила 6 баллов.
Землетрясение ощущалось в Лорийской области (до 4 баллов), Ширакской области (3-4 балла) и Арагацотнской области (2-3 балла).
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
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