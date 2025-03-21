Сильное землетрясение в Армении

20 марта утром в Лорийской области Армении произошло землетрясение магнитудой 3.7.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в пресс-службе МВД РА.

Подземные толчки были зарегистрированы в 8 км к юго-востоку от города Спитак на глубине 10 км. В эпицентре сила землетрясения составила 6 баллов.

Землетрясение ощущалось в Лорийской области (до 4 баллов), Ширакской области (3-4 балла) и Арагацотнской области (2-3 балла).

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.