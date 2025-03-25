НЛО заметили в небе над США

Несмотря на заявления новой американской администрации об отсутствии реальной угрозы НЛО в американском небе, видео наблюдения неопознанных летающих объектов по всей территории США продолжают заполнять соцсети.

Day.Az сообщает, что интерес к теме НЛО снова вырос в США на фоне назначения Дэвида Груша (https://t.me/svezhesti/80719) старшим советником члена Палаты представителей Эрика Берлисона, члена Комитета по надзору Палаты представителей и целевой группы UAP (НЛО).

На видео наиболее популярные видео наблюдений неопознанных объектов в США за последнюю неделю: