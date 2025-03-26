Жителей Газы призвали эвакуировать

Израильская армия в ближайшее время расширит зону боевых действий в секторе Газа, в связи с чем местным жителям необходимо эвакуироваться.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.

"Армия обороны Израиля скоро будет действовать со всей мощью в дополнительных районах Газы, и от вас потребуют эвакуироваться из зон боевых действий ради вашей безопасности. Планы уже подготовлены и утверждены", - сказал он в видеообращении к жителям Газы, размещенном в X.

По версии Каца, вооруженные сторонники радикального палестинского движения ХАМАС используют население анклава в качестве живого щита, в связи с чем, по его словам, Израиль вынужден брать под постоянный контроль все больше районов в Газе.

"ХАМАС создает угрозу вашим жизням, вынуждая вас терять ваши дома и все больше и больше территории, которая будет интегрирована в оборонительные порядки Израиля", - заявил он.