Рубио прокомментировал скандал с секретным чатом

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что американская администрация допустила "большую ошибку", подключив главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга к чату с обсуждением военной операции против хуситов в Йемене в мессенджере Signal.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на совместной с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом пресс-конференции в Кингстоне.

"Очевидно, кто-то ошибся, кто-то допустил большую ошибку и добавил журналиста. Ничего не имею против журналистов, но вас не должно быть в этой штуке", - сказал он.

Правительство США проведет необходимые реформы, извлечет уроки из скандала с утечкой в мессенджере Signal данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену, заявил госсекретарь.

По его словам, американская администрация досконально изучает, каким образом журналист был подключен к обсуждению операций США. "Я думаю, что последуют реформы и изменения, чтобы это не повторилось", - подчеркнул Рубио.