В России предупредили Армению

Армении придется выбрать между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС).

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Мы внимательно отслеживаем эти процессы. Мы понимаем, что если Армения идет в Европу, то, соответственно, надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с этой страной", - сказал он.

Он считает, что это будет иметь свои последствия для людей в Армении.

При этом А.Оверчук заявил, что это внутреннее дело Армении.

"И ЕАЭС, и ЕС имеют схожие повестки. Потому что на двух стульях одновременно усидеть не удастся", - добавил вице-премьер России.

Отметим, что парламент Армении принял в окончательном чтении законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. "За" проголосовали 64 депутата , 7 - "против", воздержавшихся не было.