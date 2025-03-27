https://news.day.az/world/1740117.html Песков о сроках новых переговоров с США Точные сроки нового раунда переговоров представителей России и США в настоящее время неизвестны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Пока точных дат нет, но в любом случае [диалог] будет продолжаться", - подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков о сроках новых переговоров с США
Точные сроки нового раунда переговоров представителей России и США в настоящее время неизвестны.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Пока точных дат нет, но в любом случае [диалог] будет продолжаться", - подчеркнул официальный представитель Кремля.
Таким образом Песков ответил журналистам на вопрос о том, когда именно и где состоится новая встреча делегаций России и США.
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