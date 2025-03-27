Песков о сроках новых переговоров с США

Точные сроки нового раунда переговоров представителей России и США в настоящее время неизвестны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пока точных дат нет, но в любом случае [диалог] будет продолжаться", - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил журналистам на вопрос о том, когда именно и где состоится новая встреча делегаций России и США.