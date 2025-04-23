https://news.day.az/world/1747244.html Мраморное море во время землетрясения в Стамбуле - ВИДЕО Мраморное море во время землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле, Турция. Эпицентр находился под этим морем. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мраморное море во время землетрясения в Стамбуле - ВИДЕО
Мраморное море во время землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле, Турция. Эпицентр находился под этим морем.
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