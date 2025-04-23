Турцию предупредили о новом землетрясении

В ближайшее время в Турции произойдет еще одно землетрясение. Об этом жителей и гостей страны предупредил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, передает госагентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге. Наши учреждения, наша нация, все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями", - заявил он.

Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, который прежде предупреждал власти страны о высокой вероятности разрушительных землетрясений в Стамбуле, отметил, что теперь на подготовку к новым толчкам "не осталось времени". По данным мэрии, при землетрясении магнитудой 7,5 произойдет обрушение не менее 90 тысяч зданий. 4,5 миллиона граждан может потребоваться временное жилье.