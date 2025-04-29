https://news.day.az/world/1748571.html Делегация Израиля находится в Каире для переговоров по Газе Делегация Израиля в понедельник отправилась в Каир для проведения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира Аль-Ихбарийя".
Делегация Израиля находится в Каире для переговоров по Газе
Делегация Израиля в понедельник отправилась в Каир для проведения переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира Аль-Ихбарийя".
Согласно информации, израильскую делегацию принял глава Главного управления разведки Египта Хасан Рашад, и в настоящее время между сторонами проходят консультации.
Делегацию Израиля возглавил министр стратегического планирования Рон Дермер.
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