Делегация Израиля находится в Каире для переговоров по Газе

Делегация Израиля в понедельник отправилась в Каир для проведения переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира Аль-Ихбарийя".

Согласно информации, израильскую делегацию принял глава Главного управления разведки Египта Хасан Рашад, и в настоящее время между сторонами проходят консультации.

Делегацию Израиля возглавил министр стратегического планирования Рон Дермер.