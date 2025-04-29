https://news.day.az/world/1748603.html Огромное дождевое облако обрушилось на Колумбию - ВИДЕО Огромное дождевое облако обрушило на посёлок Сан-Антонио-де-Прадо в Колумбии около 20 сантиметров осадков в виде ливня менее чем за 10 минут, что привело к сильнейшему наводнению. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Расчистка последствий ливня продолжается уже вторые сутки.
Огромное дождевое облако обрушилось на Колумбию - ВИДЕО
Огромное дождевое облако обрушило на посёлок Сан-Антонио-де-Прадо в Колумбии около 20 сантиметров осадков в виде ливня менее чем за 10 минут, что привело к сильнейшему наводнению.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Расчистка последствий ливня продолжается уже вторые сутки.
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