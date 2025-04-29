Огромное дождевое облако обрушилось на Колумбию

Огромное дождевое облако обрушило на посёлок Сан-Антонио-де-Прадо в Колумбии около 20 сантиметров осадков в виде ливня менее чем за 10 минут, что привело к сильнейшему наводнению.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Расчистка последствий ливня продолжается уже вторые сутки.