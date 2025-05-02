На видео попало, как мужчина продавил крышу авто ногами
На Красном проспекте в центре Новосибирска мужчина прыгал по крышам автомобилей на платной парковке, сообщает Telegram-канал "АСТ54" и публикует видеозапись инцидента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На кадрах видно, что молодой человек в черной футболке забрался на крышу седана Mitsubishi Lancer и совершил не менее четырех энергичных прыжков, из-за чего крыша седана была сильно промята. При этом дебошир выкрикивал ругательства. После этого он забрался на крышу припаркованного кроссовера Mitsubishi Outlander и сел там. У машины сработала сигнализация.
Затем нарушителя задержали очевидцы и передали полиции. Один из прохожих дважды ударил молодого человека ногой. Полицейские заковали задержанного в наручники, а затем передали врачам.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре