В ХАМАС заявили о готовности заключить сделку по Газе
Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и в настоящий момент ожидает действий израильской стороны.
Как передает Day.Az, с соответствующим заявлением выступил один из лидеров движения Абдель Рахман Шадид.
"ХАМАС подтверждает, что готов к тому, чтобы заключить сделку об обмене, и уже представил свое всеобъемлющее предложение в этой связи. Однако Израиль препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на его стороне", - подчеркнул Шадид.
Трансляцию его выступлению вел телеканал Al Jazeera.
Представитель ХАМАС добавил, что движение запросило прекращения огня в Газа сроком на пять лет и соответствующие гарантии "на региональном и международном уровнях", однако израильское правительство "отвергло данное предложение и отказалось от прекращения боевых действий".
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