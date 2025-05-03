В ХАМАС заявили о готовности заключить сделку по Газе

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и в настоящий момент ожидает действий израильской стороны.

Как передает Day.Az, с соответствующим заявлением выступил один из лидеров движения Абдель Рахман Шадид.

"ХАМАС подтверждает, что готов к тому, чтобы заключить сделку об обмене, и уже представил свое всеобъемлющее предложение в этой связи. Однако Израиль препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на его стороне", - подчеркнул Шадид.

Трансляцию его выступлению вел телеканал Al Jazeera.

Представитель ХАМАС добавил, что движение запросило прекращения огня в Газа сроком на пять лет и соответствующие гарантии "на региональном и международном уровнях", однако израильское правительство "отвергло данное предложение и отказалось от прекращения боевых действий".