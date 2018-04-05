Фанаты "Ливерпуля" разгромили автобус "Манчестер Сити" перед матчем ЛЧ - ВИДЕО

Перед стартом первой встречи британских команд в четвертьфинале Лиги чемпионов болельщики "красных" уничтожили клубный автобус соперника, в котором ехали футболисты, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Как информирует издание Mirror, в Ливерпуле во время движения автобуса "Сити" к стадиону "Энфилд" фанаты хозяев забросали его пиротехникой, бутылками и банками. Никто из находившихся внутри транспорта чудом не пострадал. Позже главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола рассказал, что в транспортом средстве не осталось целых окон и сам автобус попросту уничтожен.

- Я не ожидал этого от "Ливерпуля" и от его людей. Мне это напомнило ситуацию в Дортмунде годичной давности, - вспомнил испанский специалист. - Наш автобус уничтожен. Не думал, что такой престижный клуб сделает подобные вещи.

Позже "Ливерпуль" извинился за поведение своих болельщиков и отметил, что готов оказать необходимую помощь и поддержку "Сити".

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