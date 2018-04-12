Роналду утешил Буффона после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов - ВИДЕО

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду утешил голкипера итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона после матча 1/4 финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Видео появилось на сайте Jiffier Gifs.

Форвард встретил Буффона в микст-зоне, когда тот давал интервью журналистам. Роналду обнял итальянского вратаря и поцеловал его в щеку.

11 апреля "Ювентус" обыграл "Реал" со счетом 3:1, однако не сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов, так как первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанской команды. На 95-й минуте Буффон был удален, перед этим в ворота "Ювентуса" назначили пенальти, который реализовал Роналду.

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