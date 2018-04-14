Президент Сирии прибыл в свою резиденцию в Дамаске после обстрела - ВИДЕО

Президент Сирии Башар Асад прибыл в субботу в свою резиденцию в Дамаске. Об этом сообщила канцелярия главы государства, опубликовав в Twitter видео, как Асад входит в президентский дворец на горе Касьюн. Видеозапись, длящаяся несколько секунд, названа "Утро стойкости", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее, как передал телеканал Syria, в столице прошли в нескольких кварталах демонстрации общественности в поддержку правительства. Их участники несли в руках сирийские, российские и иранские флаги.

В ночь на субботу США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетные удары по территории Сирии. Президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать [президента Сирии Башара] Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе "Белые каски"; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. В субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра: