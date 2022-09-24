Эрдоган с вертолета осмотрел строящийся флагман ВМС Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрел с вертолета строящийся флагман военно-морских сил Турции - десантный корабль TCG Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава государства пролетел над самым крупным военным судном Турции по пути на мероприятия в северо-западной провинции Сакарья.

Фотографии с борта вертолета были размещены в Twitter.

Строительство флагмана ВМС Турции продолжается с 2015 года на стамбульской верфи "Седеф" по личному указанию президента Эрдогана.

Проект реализуется под контролем Управления оборонпрома при Администрации президента Турции.

Судно TCG Anadolu имеет длину 231 метр, ширину 32 метра. При полном снаряжении будет весить 27 436 тонн.

На его борту будут дислоцированы также ударные БПЛА.

Флагман ВМС Турции предназначен для операций в Эгейском, Черном и Средиземном морях, а при необходимости может участвовать в миссиях в Индийском и Атлантическом океанах.